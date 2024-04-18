 
مباشر

بوليانسكي: الولايات المتحدة بدت مثيرة للشفقة خلال تبريرها استخدام "الفيتو" ضد عضوية فلسطين

أخبار العالم

بوليانسكي: الولايات المتحدة بدت مثيرة للشفقة خلال تبريرها استخدام
Legion-Media Lev Radin/Pacific Press
دميتري بوليانسكي النائب الأول لمندوب روسيا لدى الأمم المتحدة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xdts

أكد دميتري بوليانسكي النائب الأول لمندوب روسيا لدى الأمم المتحدة أن الولايات المتحدة بدت مثيرة للشفقة خلال تفسير سبب استخدامها "الفيتو" ضد مشروع قرار عضوية فلسطين في الأمم المتحدة.

وقال بوليانسكي: "عضو دائم واحد في مجلس الأمن الدولي يعارض ذلك.. استخدمت الولايات المتحدة حق النقض. وأوضحوا بشكل مشوش أن هذا ليس الوقت المناسب وأن علاقات إسرائيل مع جيرانها العرب تحتاج أولا إلى التطبيع. بدا الأمر مثيرا للشفقة".

إقرأ المزيد
نيبينزيا: باستخدامها للفيتو واشنطن أظهرت موقفها الحقيقي تجاه الفلسطينيين
نيبينزيا: باستخدامها للفيتو واشنطن أظهرت موقفها الحقيقي تجاه الفلسطينيين

وأضاف: "أما نحن فقد صوتنا بثقة وبضمير مرتاح ومن كل قلوبنا لصالح مشروع القرار".

كما أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا بأن واشنطن أظهرت موقفها الحقيقي تجاه الفلسطينيين بعد تصويتها في مجلس الأمن الدولي ضد قبول بلادهم في عضوية الأمم المتحدة.

واستخدمت الولايات المتحدة الفيتو ضد مشروع قرار حول قبول عضوية فلسطين في الأمم المتحدة. وامتنعت بريطانيا وسويسرا عن التصويت. وصوت باقي أعضاء مجلس الأمن لصالح القرار.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا