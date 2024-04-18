ماكرون: الاتحاد الأوروبي يدعم بالإجماع تشديد العقوبات على روسيا

صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، أن دول الاتحاد الأوروبي تؤيد بالإجماع تشديد العقوبات على روسيا.

وقال ماكرون في مؤتمر صحفي عقب قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "نحن بالإجماع مع تشديد العقوبات ضد روسيا، فضلا عن تكثيف مكافحة التحايل على هذه العقوبات".

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وأكد ماكرون أن الدعم العسكري لأوكرانيا، بما في ذلك توريد الذخيرة والإنتاج المشترك للأسلحة على الأراضي الأوكرانية، يظل أولوية بالنسبة للاتحاد الأوروبي.

وقد رفعت الدول الغربية ضغوط العقوبات ضد روسيا بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا في فبراير 2022، فيما أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن سياسة المواجهة مع روسيا ومحاولات إضعاف البلاد هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، إلا أن القيود وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأسره. ووفقا له، فإن الهدف الرئيسي للولايات المتحدة وحلفائها هو تدهور حياة الملايين من الناس.

وقد أكدت موسكو مرارا وتكرارا أن البلاد سوف تتعامل مع ضغوط العقوبات التي بدأ الغرب في ممارستها منذ عدة سنوات، ولا زال يكثفها. وقالت روسيا إن واشنطن وحلفاءها يفتقرون الشجاعة للاعتراف بفشل القيود الاقتصادية. في الوقت نفسه، فإن هناك آراء متزايدة في الغرب بأن العقوبات المفروضة ضد روسيا غير فعالة.

المصدر: نوفوستي+RT