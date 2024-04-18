The Hill: عائلة كينيدي ستدعم حملة بايدن الانتخابية

تتجه عائلة كينيدي لدعم حملة الرئيس جو بايدن الانتخابية علنا، وسط مخاوف الديمقراطيين من انتزاع المرشح المستقل روبرت كينيدي جونيور بعض الأصوات من بايدن والمساهمة في فوز دونالد ترامب.

أفاد بذلك موقع The Hill، نقلا عن مقتطفات من خطاب ستلقيه كيري ابنة روبرت كينيدي جونيور.

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وجاء في مقالة الموقع: "في فعالية ستقام في فيلادلفيا يوم الخميس، من المقرر أن تدعم عائلة كينيدي الرئيس بايدن في حملة إعادة انتخابه، وهي ضربة كبيرة لمحاولة المرشح المستقل روبرت كينيدي جونيور للوصول إلى البيت الأبيض. .. ويعرب الديمقراطيون عن مخاوفهم من أن يؤدي ترشحه إلى سحب الأصوات من بايدن في نوفمبر المقبل والمساهمة في انتخاب ترامب".

ويشار إلى أن عائلة كينيدي، كانت قد أعربت في وقت سابق عن استنكارها للحملة الانتخابية لروبرت كينيدي جونيور ونأت بنفسها عن هذه الحملة.

وبحسب ما ورد في المقالة، سيشارك بايدن وعائلة كينيدي أيضا في حدث تنظيمي تطوعي لدعم الرئيس الأمريكي الحالي.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة في 5 نوفمبر 2024. وفيها يتنافس بشكل رئيسي رئيس الدولة الحالي الديمقراطي جو بايدن، وكذلك الرئيس السابق الجمهوري دونالد ترامب.

ويواصل المرشح الرئاسي الأمريكي المستقل روبرت كينيدي جونيور حملته الانتخابية. لكن من المتوقع ألا يتمكن ابن شقيق الرئيس الأمريكي السابق جون كينيدي من الدخول في منافسة جدية مع بايدن أو ترامب.

المصدر: نوفوستي