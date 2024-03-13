كينيدي ينتقد بايدن ويعبر عن رأي مفاجئ بشأن أوكرانيا

انتقد المرشح الرئاسي الأمريكي المستقل روبرت كينيدي جونيور، تصريحات الرئيس جو بايدن في خطاب حالة الاتحاد الأخير أمام الكونغرس وتحدث فيه عن أوكرانيا.

ونقلت صحيفة "ذا هيل" عن تصريحات تلفزيونية لكينيدي انتقد فيها بشدة خطاب حالة الاتحاد الذي ألقاه بايدن أمام الكونغرس قبل أيام.

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وقال كينيدي: "أنا لا أتفق مع التوصيفات التي قدمها الرئيس بايدن فهذه حرب كان ينبغي تسويتها.. لم يكن الأمر يتعلق بمنع (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين من الهجوم على أوروبا عبر تقديم المساعدات والأسلحة لأوكرانيا"، "بل هي حرب لوقف توسع حلف شمال الأطلسي شرقا ولمنع ضم أوكرانيا، وهو ما لا ينبغي لنا أن نفعله.. لقد أدان أعظم دبلوماسيينا هذا الأمر ووصفوه بالخطأ".

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وكان بايدن قد دعا الكونغرس لمواصلة تقديم المساعدة لأوكرانيا، من أجل منع روسيا من تحقيق نصر في النزاع.

المصدر: THE HILL