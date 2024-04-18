رئيس ليتوانيا يعلن عن تحالف للدفاع الجوي لصالح أوكرانيا

قال الرئيس الليتواني غيتاناس نوسيدا، للصحفيين لدى وصوله إلى بروكسل لحضور اجتماع لزعماء الاتحاد الأوروبي، إن الدول الغربية بصدد تشكيل تحالف دفاع جوي لصالح أوكرانيا.

وأشار رئيس ليتوانيا إلى أن الهدف من هذا التحالف، هو تزويد قوات أوكرانيا بأنظمة الدفاع الجوي.

ونوه غيتاناس نوسيدا، بأنه لم يتم حتى الآن تحديد المعالم الكاملة لهذا التحالف.

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وأضاف الرئيس الليتواني: "يتم إنشاء نظام تحالف للدفاع الجوي لأوكرانيا، ولم يتم تحديد معالمه بالكامل بعد، لكن يجب علينا اتباع هذا المسار حتى تكون أوكرانيا محمية من الهجمات الجوية".

وقد اتخذت ليتوانيا في السابق زمام المبادرة لإنشاء هيكل تحالف دولي لإزالة الألغام في أوكرانيا. وشمل تحالف نزع الألغام، 20 دولة.

ويشار إلى أن أوكرانيا، تطالب الدول الغربية بتزويدها بالمزيد من وسائط الدفاع الجوي الصاروخية وخاصة منظومات باتريوت الأمريكية.

وقبل أيام صرح وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا بأن كييف تطلب من شركائها نقل أنظمة الدفاع الجوي إليها، وفي مقدمتها أنظمة صواريخ "باتريوت" المضادة للطائرات، تحت جميع الظروف.

المصدر: تاس