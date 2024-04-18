وزير الخارجية الصيني: على الولايات المتحدة أن تتوقف عن "اعتبار نفسها فوق الجميع"

أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي، أن على الولايات المتحدة أن تتوقف عن "اعتبار نفسها فوق الجميع" وأن تستجيب لنداء المجتمع الدولي.

وأشار وانغ يي إلى أن كل دولة عضو في الأمم المتحدة تعرف أن القرارات التي يتخذها مجلس الأمن وفقا لميثاق الأمم المتحدة ملزمة لجميع الدول.

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وقال وانغ يي في مؤتمر صحفي مشترك عقب اجتماع مع نظيرته الإندونيسية: "نأمل أن تتوقف الولايات المتحدة عن اعتبار نفسها فوق الجميع وأن تستمع بعناية لصوت المجتمع الدولي".

ووفقا له "لا توجد استثناءات في الأمم المتحدة فيما يتعلق بالامتثال للقانون الدولي، بما في ذلك قواعد مجلس الأمن، والولايات المتحدة ليس لديها "امتيازات خاصة"."

وأضاف: "نأمل أن تغير الولايات المتحدة عاداتها القديمة المتمثلة في وضع نفسها فوق الجميع، كونها عضوا في الأمم المتحدة وتعمل مع الدول الأعضاء الأخرى عليها الوفاء بالتزاماتها الدولية، يجب على واشنطن دعم القرار 2728 والسعي إلى وقف شامل لإطلاق النار في قطاع غزة في أقرب وقت ممكن وإنقاذ الشعب الفلسطيني من محنته".

واعتمد مجلس الأمن الدولي، يوم 25 مارس الماضي، القرار رقم 2728، الذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان، ما يؤدي إلى "وقف دائم ومستدام لإطلاق النار"، وبرفع "جميع العوائق التي تحول دون تقديم المساعدة الإنسانية على نطاق واسع"، حسب نص القرار.

المصدر: نوفوستي