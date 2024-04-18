نائب شولتس يصل إلى أوكرانيا في زيارة غير معلنة

ذكرت وكالة الأنباء الأوكرانية عبر قناتها على تطبيق "تليغرام"، أن وزير الاقتصاد الألماني ونائب المستشار روبرت هابيك وصل إلى أوكرانيا في زيارة غير معلنة.

وقالت الوكالة: "وصل إلى أوكرانيا في زيارة غير معلنة، نائب المستشار ووزير الاقتصاد وحماية المناخ في ألمانيا، روبرت هابيك".

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ووفقا للوكالة، أشار هابيك إلى أن وفد بلاده يضم ممثلين عن قطاع الصناعات الدفاعية، وكذلك قطاع الطاقة.

وشدد الوزير على أن الهدف من الزيارة، النظر مرة أخرى على أرض الواقع في ما يدعم احتياجات البنية التحتية الأوكرانية في مجال الطاقة.

وهابك ينتمي إلى حزب الخضر الألماني ويشغل منصب رئيس حزب الخضر الألماني بالتعاون مع أنالينا بيربوك منذ السابع والعشرين من شهر يناير عام 2018.

في وقت سابق، أفادت صحيفة "بيلد" بأن هابك يرغب في تزعم قائمة حزب الخضر في الانتخابات البرلمانية المقبلة، المقررة عام 2025، وبالتالي التنافس على منصب المستشار.

المصدر: نوفوستي