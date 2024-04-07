"بيلد": وزير الاقتصاد الألماني يرغب بالترشح لمنصب المستشار عام 2025

يرغب نائب المستشار وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، في تزعم قائمة حزب الخضر في الانتخابات البرلمانية المقبلة، المقررة عام 2025، وبالتالي التنافس على منصب المستشار.

أفادت بذلك صحيفة "بيلد"، ونقلت عن أحد المطلعين على شؤون حزب الخضر لم تكشف اسمه: "يؤكد هابيك في كل خطاب له، أنه يريد بوضوح أن يصبح مرشحا لمنصب المستشار".

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وخلال المناقشات الداخلية للحزب، يبدي هابيك الثقة في قدرته على الفوز في المعركة على منصب المستشارية ضد المستشار الحالي أولاف شولتس، من الحزب الديمقراطي الاجتماعي، وفريدريش ميرتس، المرشح الأكثر ترجيحا من أكبر حزب معارض- الاتحاد الديمقراطي المسيحي.

لكن وفقا لصحيفة بيلد، يوجد لدى هابيك منافس جدي في شخص وزيرة الخارجية والمرشحة الخضراء السابقة لمنصب المستشارة أنالينا بيربوك.

ولا تستبعد الصحيفة، أن يجري حزب الخضر تصويتا بين أعضاء الحزب حول مسألة اختيار المرشح لمنصب المستشار. وطبعا سيتوجب على حزب الخضر بهذا الشكل أو ذاك، أن يقرر بحلول نهاية العام مرشحا لمنصب المستشار.

وفي الوقت نفسه، تشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى أن فرصة حزب الخضر للحصول على منصب المستشار، ضئيلة: لأنه يحتل المركز الرابع في تصنيف الشعبية، وهو في الترتيب، ليس فقط خلف حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي والحزب الاجتماعي الديمقراطي، بل وأيضا حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني.

المصدر: نوفوستي