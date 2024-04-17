الدفاع الروسية: تدمير 3 قواعد للمسلحين في محافظة حمص السورية

أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا اللواء يوري بوبوف أن القوات الروسية دمرت 3 قواعد لمسلحين مختبئين في سلسلة جبال العمور بمحافظة حمص.

وقال بوبوف: "دمرت القوات الجوية الروسية ثلاث قواعد للمسلحين الذين غادروا منطقة التنف وكانوا يختبئون في مناطق يصعب الوصول إليها في سلسلة جبال العمور بمحافظة حمص".

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وأضاف أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية لم يتم تسجيل أي قصف على مواقع القوات الحكومية السورية في منطقة خفض التصعيد بإدلب.

ويوم الأحد دمر الطيران الحربي الروسي قاعدة للمسلحين المتحصنين في مناطق وعرة يصعب الوصول إليها في سلسلة جبال العمور أيضا.

المصدر: تاس