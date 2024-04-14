 
مباشر
عاجل
نيبينزيا حول اجتماع مجلس الأمن بشأن الرد الإيراني: عرض للنفاق والمعايير المزدوجة ويكاد يكون مخجلا

الطيران الروسي يشن غارة على قاعدة للمسلحين في محافظة حمص

أخبار العالم

الطيران الروسي يشن غارة على قاعدة للمسلحين في محافظة حمص
Legion-Media
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xcsq

دمر الطيران الحربي الروسي قاعدة للمسلحين المتحصنين في مناطق وعرة يصعب الوصول إليها في سلسلة جبال العمور في محافظة حمص بسوريا.

وقال نائب رئيس المركز الروسي لمصالحة الأطراف المتحاربة، اللواء يوري بوبوف: أن القوات الجوية الروسية دمرت قاعدة للمسلحين الذين غادروا منطقة التنف، وتحصنوا في مناطق وعرة يصعب الوصول إليها في سلسلة جبال العمور بمحافظة حمص.

إقرأ المزيد
انفجار عبوة ناسفة بسيارة في منطقة المزة بالعاصمة دمشق
انفجار عبوة ناسفة بسيارة في منطقة المزة بالعاصمة دمشق

ووفقا له، انتهكت الطائرات المسيرة التابعة لما يعرف بــ "التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب" في سوريا بقيادة الولايات المتحدة، بروتوكولات منع الاشتباك الموقعة في 9 ديسمبر 2019 خمس مرات، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

بالإضافة لذلك، في منطقة خفض التصعيد بإدلب، تم تسجيل أربع هجمات على مواقع القوات الحكومية السورية من قبل جماعة جبهة النصرة والحزب الإسلامي التركستاني.

وفي محافظة اللاذقية، أصيب جندي من القوات المسلحة السورية نتيجة إصابته بنيران قناص من الجماعات المسلحة.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا