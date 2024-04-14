الطيران الروسي يشن غارة على قاعدة للمسلحين في محافظة حمص

دمر الطيران الحربي الروسي قاعدة للمسلحين المتحصنين في مناطق وعرة يصعب الوصول إليها في سلسلة جبال العمور في محافظة حمص بسوريا.

وقال نائب رئيس المركز الروسي لمصالحة الأطراف المتحاربة، اللواء يوري بوبوف: أن القوات الجوية الروسية دمرت قاعدة للمسلحين الذين غادروا منطقة التنف، وتحصنوا في مناطق وعرة يصعب الوصول إليها في سلسلة جبال العمور بمحافظة حمص.

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ووفقا له، انتهكت الطائرات المسيرة التابعة لما يعرف بــ "التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب" في سوريا بقيادة الولايات المتحدة، بروتوكولات منع الاشتباك الموقعة في 9 ديسمبر 2019 خمس مرات، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

بالإضافة لذلك، في منطقة خفض التصعيد بإدلب، تم تسجيل أربع هجمات على مواقع القوات الحكومية السورية من قبل جماعة جبهة النصرة والحزب الإسلامي التركستاني.

وفي محافظة اللاذقية، أصيب جندي من القوات المسلحة السورية نتيجة إصابته بنيران قناص من الجماعات المسلحة.

المصدر: تاس