الكونغرس الأمريكي يناقش مشروعي قانونين حول المساعدات لأوكرانيا وإسرائيل

صرح رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون أنه سيتم اليوم الأربعاء تقديم مشاريع قوانين منفصلة بشأن تخصيص مساعدات مالية لأوكرانيا وإسرائيل في الكونغرس الأمريكي.

وجاء في بيان موجه من جونسون إلى المشرعين: "سيتم تقديم مشاريع قوانين بشأن المساعدة لأوكرانيا، والتي يمكن تنظيمها في شكل قرض، وكذلك المساعدات لإسرائيل وتايوان (في المستقبل القريب)، كما سيتم الكشف عن مشروع قانون آخر يتضمن تدابير بشأن بيع الأصول الروسية المصادرة، بالإضافة إلى العقوبات ومواجهة روسيا والصين وإيران، في وقت لاحق من اليوم الأربعاء".

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وقال جونسون: "نتوقع أن يتم التصويت النهائي على مشروعي القانونين مساء يوم السبت".

وأضاف أن "الإجراءات الخاصة بحماية الحدود الأمريكية سيتم دمجها في مشروع قانون منفصل يسمح بإدخال تعديلات عليها".

وكانت الإدارة الأمريكية قد أرسلت قبل عدة أشهر طلبا إلى الكونغرس للحصول على مخصصات إضافية في ميزانية السنة المالية 2024، التي بدأت في الولايات المتحدة في الأول من أكتوبر 2023، وذلك في المقام الأول لتقديم المساعدة لإسرائيل وأوكرانيا، وكذلك لـ "مواجهة الصين وروسيا" في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وفي المجمل، ترغب السلطة التنفيذية في الحكومة بقيادة الديمقراطي بايدن في الحصول على نحو 106 مليارات دولار لهذه الأغراض.

المصدر: تاس+RT