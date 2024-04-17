كييف تعلن حظرا كاملا للغة الروسية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة

قال مفوض شؤون اللغة الأوكرانية تاراس كريمين اليوم الأربعاء إن الحكومة الأوكرانية ستحظر اللغة الروسية على موجات البث التلفزيونية والراديوية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

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وأضاف كريمين في بيان رسمي: "يجب أن تختفي اللغة الروسية تماما من موجات البث الأوكرانية في غضون 3 أشهر، وبتاريخ الـ 17 يوليو المقبل ستدخل الفقرة 6 من الجزء 8 من المادة 40 من القانون الأوكراني حول وسائل الإعلام حيز التنفيذ".

وأوضح أن دخول هذا القانون حيز التنفيذ يشدد قواعد استخدام اللغة الأم "لغة البلد" في البرامج التلفزيونية والراديوية المحلية.

وبحسب قوله، بعد 17 يوليو سيسمح باستخدام "اللغة غير الرسمية" على الهواء فقط في التعبيرات الثابتة والمعتمدة من قِبَل المشاركين في البرامج، وفي العبارات القصيرة أو الكلمات المنفصلة."

واشار إلى أنه سيتوجب ترجمة جميع الخطب والمقابلات والتعليقات والشروحات والأسئلة والردود الفردية المنقولة من لغات أخرى غير اللغة الحكومية وسيتوجب تفسيرها إلى اللغة الأوكرانية، وهذا سيسهم في وقف نظام الثنائية اللغوية الأوكرانية-الروسية في البث التلفزيوني والإذاعي."

ووصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في وقت سابق سياسة كييف تجاه اللغة الروسية بأنها نوع من الإبادة الجماعية، مشيرا إلى أن نهج القضاء على كل شيء روسي منصوص عليه في قوانين أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي