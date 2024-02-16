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لافروف: حظر كييف اللغة الروسية نوع من الإبادة الجماعية

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لافروف: حظر كييف اللغة الروسية نوع من الإبادة الجماعية
Sputnik
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
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وصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سياسة كييف تجاه اللغة الروسية بأنها نوع من الإبادة الجماعية، مشيرا إلى أن نهج القضاء على كل شيء روسي منصوص عليه في قوانين أوكرانيا.

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وقال: "النهج الهادف إلى القضاء على كل شيء روسي منصوص عليه في القوانين الأوكرانية. انقلاب ساحة الميدان في كييف أثر على الحياة اليومية والوصول إلى المعلومة والتعليم باللغة الروسية التي يتحدثها أكثر من نصف الأوكرانيين، فيما بعض التقديرات تشير إلى أن 80% من سكان أوكرانيا يسهل عليهم التحدث باللغة الروسية واستخدامها أكثر من الأوكرانية... هذا كله محظور بالقوانين" الأوكرانية.

ولفت إلى أن هذه السياسة يمكن رؤيتها في الحياة اليومية عندما "قد ترفض بائعة خدمتك إذا خاطبتها باللغة الروسية".

وذكر لافروف أن عمدة كييف فيتالي كليتشكو أصدر أمرا يحظر إجراء الفعاليات الثقافية باللغة الروسية في المدينة، وقال: "هذا نوع من الإبادة الجماعية".

المصدر: نوفوستي

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