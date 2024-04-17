رئيس الوزراء الهنغاري يصف أوكرانيا بأنها محمية غربية

قال رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان إن أوكرانيا هي حاليا محمية غربية وليست دولة ذات سيادة، وأعرب عن رغبته في أن يكون بين هنغاريا وروسيا منطقة عازلة.

وأضاف أوربان متحدثا في كلمته أمام مؤتمر القوى السياسية اليمينية المحافظة في أوروبا: "الشرط الهنغاري هو أنه يجب أن يكون هناك شيء بيننا وبين روسيا... اليوم أوكرانيا مجرد محمية غربية وليست دولة ذات سيادة، لكن الشيء الرئيسي بالنسبة لنا هو أن يكون هناك شيء بيننا".

وأكد أوربان في الوقت نفسه بأن هنغاريا لا تزال مهتمة بمواصلة التجارة مع روسيا.

وقال: "أنا لا أنتقد الأوكرانيين لدفاعهم عن بلادهم، لكن السؤال هو ما إذا كانوا يفعلون ذلك بعقلانية. المسألة تحتاج إلى فهم سبب الحرب أولا، ومن منطلق التجربة فإن الروس لن يسمحوا أبدا لأوكرانيا أن تصبح عضوا في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وأوضح أن الأزمة الأوكرانية حلها لن يكون على ساحة المعركة ولكن بالجلوس إلى طاولة المفاوضات.

المصدر: نوفوستي