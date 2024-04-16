بوريل: الدول الغربية لا تستطيع حماية أوكرانيا بمنظومة على غرار "القبة الحديدية"

أعلن المفوض الأعلى للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن الدول الغربية لا تستطيع نشر منظومة للدفاع الجوي على غرار "القبة الحديدية" الإسرائيلية في أوكرانيا.

وقال بوريل خلال مؤتمر صحفي، يوم الثلاثاء: "يجب إدراك أن منظومة "القبة الحديدية" تمت إقامتها في غضون عقود. حتى لو كانت لدينا الوسائل من المستحيل القيام بذلك خلال فترة قصيرة".

وأشار إلى أن موضوع توريد وسائل الدفاع الجوي لأوكرانيا مطروح على جدول أعمال اجتماع وزراء الخارجية والدفاع في الاتحاد الأوروبي، والذي من المقرر أن يعقد في بروكسل يوم 22 أبريل.

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وأضاف أن الولايات المتحدة وبريطانيا لا تستطيعان المشاركة في التصدي للهجمات الصاروخية على أوكرانيا مثلما تقومان به في إسرائيل، لأنه لا توجد في أوكرانيا قواعد أمريكية وبريطانية.

وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قد اشتكى من عدم توفير الدول الغربية الحماية من الصواريخ الروسية لأوكرانيا بعد أن شاركت القوات الأمريكية في إسقاط الصواريخ والمسيرات التي أطلقتها إيران على إسرائيل في هجومها الواسع النطاق يوم 13 أبريل.

المصدر: تاس