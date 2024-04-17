الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف مصادر إطلاق الصواريخ في جنوب لبنان (فيديو)

استهدف الجيش الإسرائيلي مواقع في لبنان أطلقت منها الصواريخ التي استهدفت مقر قيادة سرية الاستطلاع العسكري المستحدث في عرب العرامشة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه "خلال الساعة الماضية، تم رصد عدد من الصواريخ من لبنان وهي تعبر منطقة عرب العرامشة في شمال إسرائيل. وضرب الجيش الإسرائيلي مصادر النيران".

كما أعلن أن "طائرات مقاتلة تابعة للجيش الإسرائيلي قصفت مجمعا عسكريا لحزب الله في منطقة عيتا الشعب في جنوب لبنان".

وعن نوع المسيرات التي استخدمها "حزب الله" في استهداف المجمع في عرب العرامشة، قالت وسائل إعلامية إسرائيلية إنها مصنعة في إيران من نوع "أبابيل أو مرصد 1"، ولا يمكن التقاطها بالرادار.

وهذه المسيرة مزودة بقنابل ذكية موجهة وتستطيع التحليق لمسافة 250 كيلومتر على ارتفاع يصل إلى 15 ألف قدم، كما ويمكنها الطيران بسرعة تصل إلى 200 كيلومتر/ساعة وبحد أقصى للارتفاع التشغيلي يصل إلى 5000 متر.

ويمكنها تحمل الطيران لحوالي 4 ساعات، وتعمل بمحرك بوقود البنزين قادر على العمل 8 ساعات متواصلة.

المصدر: RT