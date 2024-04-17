أوكرانيا وغزة و"رسالة واضحة" إلى إيران على طاولة وزراء السبع في إيطاليا

تتصدر الحرب في قطاع غزة ودعوات فرض عقوبات على إيران وتقديم مساعدات لأوكرانيا، جدول أعمال اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع الذي سيعقد في منتجع كابري الإيطالي خلال اليومين المقبلين.

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ودعت وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك من إسرائيل قبيل توجهها إلى كابري، لفرض عقوبات جديدة على طهران، مشيرة إلى أن الاجتماع سيركز على كيفية وضع حد لإيران دون التشجيع على مزيد من التصعيد والعنف.

بدوره، قال وزير خارجية بريطانيا ديفيد كاميرون، إنه سيدفع من أجل فرض "عقوبات منسقة على إيران" خلال الاجتماع، مضيفا أن طهران تدبر "الكثير من الأنشطة الخبيثة في المنطقة" من حركة "حماس" في غزة إلى "حزب الله" في جنوب لبنان إلى المتمردين الحوثيين في اليمن الذين يقفون وراء الهجمات على الشحن في البحر الأحمر، على حد تعبيره.

وقال كاميرون في تصريحات صحفية خلال زيارة إلى إسرائيل: "يجب أن يتلقوا رسالة واضحة لا لبس فيها من مجموعة السبع، وآمل أن يحدث ذلك".

إلى ذلك، تمت دعوة وزير خارجية أوكرانيا دميتري كوليبا وأمين عام حلف الناتو ينس ستولتنبرغ لحضور الاجتماع يوم الخميس كضيفين.

ومن المتوقع أن يكرر كوليبا حاجة بلاده إلى الدعم العسكري الأساسي، بما فيه المدفعية والذخيرة ومنظومات الدفاع الجوي لتعزيز قدرتها مع تقدم روسيا على طول خط المواجهة.

المصدر: أ ب