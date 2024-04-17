هرتصوغ يشكر دولا وقفت إلى جانب إسرائيل ويدعو العالم لتحرك حاسم ضد "التهديد الإيراني"

شدد الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتصوغ على أنه "يجب على العالم أجمع أن يتصرف بتصميم ضد التهديد الذي يشكله النظام الإيراني"، معتبرا أنه "يسعى إلى زعزعة استقرار المنطقة بأكملها".

وخلال لقائه وزيري خارجية بريطانيا ديفيد كاميرون وألمانيا أنالينا بيربوك، شكرهما على "وقوفهما بقوة إلى جانب إسرائيل في مواجهة الهجوم الإيراني الشنيع".

وقال: "يجب على العالم أجمع أن يتصرف بتصميم ضد التهديد الذي يشكله النظام الإيراني - الذي يسعى إلى زعزعة استقرار المنطقة بأكملها"، مؤكدا أن "إسرائيل ملتزمة بالدفاع عن شعبها".

وأشار هرتزوغ إلى استمرار الحرب في غزة، لافتا إلى أن "العودة الفورية لجميع المختطفين الذين تحتجزهم حماس في غزة تظل أولوية بالنسبة لنا وللمجتمع الدولي، في حين نواصل تعزيز المساعدات الإنسانية المقدمة للسكان المدنيين ورفع مستواها بشكل كبير".

Thank you UK Foreign Secretary @David_Cameron and German Foreign Minister @ABaerbock. I appreciate our warm discussion together this morning in Jerusalem. Thank you for both the UK and Germany’s strong stand alongside Israel in the face of the reprehensible attack by Iran. The… pic.twitter.com/i8R21gYdHn — יצחק הרצוג Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) April 17, 2024

المصدر: RT