رئيسي: ردنا على إسرائيل كان مدروسا ويمكن لدول المنطقة الاعتماد على قدراتنا العسكرية (صورة)

قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن القوات المسلحة الإيرانية ضمان أمن البلاد، وأن العملية العسكرية ضد إسرائيل مؤخرا "أطاحت بقوة الكيان الصهيوني، وأن ردّ إيران كان مدروسا ودقيقا".

وأضاف رئيسي خلال كلمة له بمناسبة اليوم الوطني للجيش الإيراني اليوم الأربعاء، إن "قواتنا العسكرية إحدى القدرات المهمة ليس فقط في المنطقة بل في العالم".

وتابع:"يمكن لدول المنطقة الاتكاء على قدراتنا العسكرية".

وأكد أن "الرد الإيراني على الهجوم الإسرائيلي للقنصلية الإيرانية في دمشق، إبلاغ لواشنطن ومؤيدي إسرائيل أن قواتنا المسلحة قوية ومستعدة لمواجهة أي تهديد"، مشيرا إلى أن "أي تحرك إسرائيلي ضدنا ولو كان بسيطا سيواجه برد قوي وحاسم".

وقال: "ردنا الأخير لو كان شاملا وواسعا لما بقي شيئا من الكيان الصهيوني".

وأردف: "بعد "طوفان الأقصى" عملية "الوعد الصادق" كسرت هيمنة الكيان الصهيوني للمرة الثانية".

وأوضح رئيسي: "ردنا اقتصر على استهداف موقعين عسكريين والعملية كانت رسالة محدودة ومدروسة ودقيقة".

RT

وشنت إيران السبت الماضي، هجوما مباشرا واسع النطاق على إسرائيل، باستخدام عشرات الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية، ردا على استهداف إسرائيل القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، مطلع الشهر الجاري.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في بيان متلفز السبت أنه "ردا على جريمة الكيان الصهيوني وهجومه على القنصلية التابعة للسفارة الإيرانية في دمشق، قصف سلاح الجو التابع للحرس الثوري الإيراني أهدافا معينة في أراضي الكيان الصهيوني بعشرات المسيرات والصواريخ".

وكان الرئيس الإيراني أكد أن العملية الإيرانية "أدخلت البهجة والاستقرار في القلوب الحزينة لشعوب العالم والامة الاسلامية والشعب الفلسطيني المظلوم، بسب جرائم الكيان الصهيوني الغاصب"، محذرا من "محاولات العدو بعد هذا الفشل الذريع والياس الذي أصابه من جراء العملية النوعية للقوات المسلحة الايرانية، بأنه سيعمد إلى استهداف أمن الشعب الإيراني والمساس بالوضع الاقتصادي وتعقيد الظروف المعيشية للمواطنين".

المصدر: RT