واشنطن تتعهد بعقوبات وشيكة ضد إيران بعد هجومها على إسرائيل

أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان أن الولايات المتحدة ستفرض في غضون أيام عقوبات جديدة على إيران بعد هجومها الجوي على إسرائيل.

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وأضاف أن الولايات المتحدة تأمل أن يفرض حلفاء وشركاء واشنطن عقوبات على إيران.

وأشار إلى أن الجيش الأمريكي سيعمل على تطوير تكامل أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي وأنظمة الإنذار المبكر في الشرق الأوسط لإضعاف قدرات الصواريخ والمسيّرات الإيرانية.

ومؤخرا، ذكرت صحيفة "بوليتيكو" أن الاتحاد الأوروبي بصدد فرض عقوبات جديدة على إيران قد تدخل حيز التنفيذ الأسبوع الجاري.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني مساء السبت الماضي أنه نفذ عملية بالطائرات المسيرة والصواريخ استهدفت إسرائيل، ردا على قصفها القنصلية الإيرانية في دمشق.

المصدر: نوفوستي