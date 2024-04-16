البرتغال تستدعي السفير الإيراني لدى لشبونة عقب احتجاز طهران للسفينة الإسرائيلية في مضيق هرمز

استدعت الخارجية البرتغالية اليوم الثلاثاء السفير الإيراني لدى لشبونة، منددة بالهجوم الإيراني على إسرائيل مساء السبت والذي أتى ردا على استهداف قنصلية طهران في دمشق.

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وطالبت الخارجية البرتغالية بالإفراج عن سفينة الشحن التي احتجزتها إيران نهاية الأسبوع الماضي في مضيق هرمز، وكانت تحمل العلم البرتغالي.

وقالت الخارجية في بيان رسمي إن اللقاء مع السفير الإيراني سمح للبرتغال بـ"التأكيد مجددًا بقوة وبشكل قاطع على إدانتها للهجوم الأخير ضد دولة إسرائيل".

وأضافت "أعربت الحكومة البرتغالية عن قلقها العميق إزاء تصعيد النزاع في المنطقة، داعية إلى أقصى درجات ضبط النفس".

وتابعت: "أتاح اللقاء تكرار المطالبة بالإفراج الفوري عن السفينة "إم إس سي أريس" (MSC Aries) المحتجزة في مضيق هرمز".

وطالبت الخارجية البرتغالية بالإفراج عن طاقم سفينة الحاويات.

ومن جانبه قال المتحدث باسم الخارجية الايرانية ناصر كنعاني الاثنين إن سفينة الحاويات التي احتجزتها إيران نهاية الأسبوع قرب مضيق هرمز "مرتبطة بإسرائيل" وهي متواجدة حاليا في المياه الإقليمية الإيرانية م لإجراء التحقيقات اللازمة.

وأضاف كنعاني أن السفينة الإسرائيلية المحتجزة لدى بلاده لم ترد على نداءات المسؤولين الإيرانيين، وتم سحبها إلى مياه إيران الإقليمية.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية السبت الماضي بأن وحدات من الحرس الثوري الإيراني احتجزت سفينة الشحن "MCS Aries" التي ترفع العلم البرتغالي في مضيق هرمز.

المصدر: أ ف ب