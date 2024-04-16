زوجة البحار الروسي في طاقم السفينة المحتجزة لدى طهران تتحدث عن آخر اتصال لها بزوجها

قالت زوجة البحار الروسي المتواجد على متن السفينة التي استولى عليها الحرس الثوري الإيراني في مضيق هرمز قبل أيام، في حديث لـRT أنها علمت بخبر أسر زوجها من وسائل الإعلام.

وأضافت في حديثها أن زوجها أخبرها في آخر اتصال بينهما تم في الـ 13 من أبريل من رقم مجهول "إنه سيختفي لبعض الوقت وإن كل شيء على ما يرام، مطمئنا إياها بأنه على قيد الحياة ولا يعرف متى سيتصل مجددا"، ووفقا لها تم أخذ هواتف طاقم السفينة..

وأشارت إلى أنه كان من المفترض أن يعود زوجها إلى المنزل نهاية شهر مايو، بينما الآن تحتجز السفينة التي يعمل على متنها والتابعة لشركة Aries في أحد الموانئ الإيرانية.

واشارت إلى أم زوجها تيموفي هو كبير الميكانيكيين على متن السفينة وهو الروسي الوحيد ضمن الطاقم، ويعمل ضمن عقد عقده ثم تم تجديده للمرة الثالثة لمدة 6 أشهر.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية السبت الماضي بأن وحدات من الحرس الثوري الإيراني احتجزت سفينة الشحن "MCS Aries" التي ترفع العلم البرتغالي في مضيق هرمز.

وفيما بعد قالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض أدريان ووتسن إن طاقم السفينة يضم مواطنين من الهند والفلبين وباكستان وروسيا وإستونيا.

وأعلنت السفارة الروسية لدى طهران أن السلطات الإيرانية وعدت بإتاحة التواصل مع المواطن الروسي كولتشانوف أحد أفراد طاقم سفينة MCS Aries التي احتجزها الحرس الثوري مؤخرا في مضيق هرمز.

المصدر: RT