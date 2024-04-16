السفارة الروسية: طهران وعدت بإتاحة التواصل مع مواطن روسي في طاقم السفينة المحتجزة

أعلنت السفارة الروسية لدى طهران أن السلطات الإيرانية وعدت بإتاحة التواصل مع المواطن الروسي كولتشانوف أحد أفراد طاقم سفينة MCS Aries التي احتجزها الحرس الثوري مؤخرا في مضيق هرمز.

وجاء في بيان صدر عن السفارة ونشر في صفحتها على "تلغرام": "وفقا لبيانات السلطات الإيرانية، تم سحب سفينة MCS Aries إلى ميناء بندر عباس. ووعد الجانب الإيراني ضمان الوصول إلى مواطننا في القريب العاجل".

وأضافت السفارة أن البحار الروسي منح فرصة التحدث هاتفيا مع عائلته، وأن مسؤولي السفارة سيزورونه قريبا.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية السبت الماضي بأن وحدات من الحرس الثوري الإيراني احتجزت سفينة الشحن "MCS Aries" التي ترفع العلم البرتغالي في مضيق هرمز. وفيما بعد قالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض أدريان ووتسن إن طاقم السفينة يضم مواطنين من الهند والفلبين وباكستان وروسيا وإستونيا.

المصدر: نوفوستي