السفير الإيراني: سنحرر الباكستانيين في السفينة المحتجزة بعد التأكد من جنسيتهم

أعلن السفير الإيراني لدى باكستان رضا أميري مقدم أن بلاده ستطلق سراح الباكستانيين من أفراد طاقم سفينة MCS Aries المحتجزة في إيران منذ أيام، بعد التأكد من جنسيتهم.

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وقال السفير لقناة "جيو تي في"، اليوم الاثنين: "إذا كان هناك مواطن باكستاني على متن السفينة فسنطلق سراحه بعد استكمال الإجراءات القانونية، وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار العلاقات الأخوية (بين البلدين)".

وفي وقت سابق نقلت قناة "جيو تي في" عن مصادر أنه يوجد هناك مواطنان باكستانيان في طاقم السفينة، مضيفة أن وزارة الخارجية الباكستانية قد بحثت مسألة تحريرها مع السلطات الإيرانية.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية السبت الماضي أن وحدات من الحرس الثوري الإيراني استولت على سفينة الشحن "MCS Aries" التي ترفع علم البرتغال في مياه مضيق هرمز.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، اليوم الاثنين، إن احتجاز سفينة "MCS Aries" الإسرائيلية تم بسبب انتهاكها للقانون البحري.

المصدر: نوفوستي