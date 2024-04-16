خلاف أوروبي حول تصنيف الحرس الثوري الإيراني "منظمة إرهابية"

قوبل اقتراح دول أوروبية لتصنيف الحرس الثوري الإيراني "منظمة إرهابية" بالرفض في الاتحاد الأوروبي، ومعارضة دول بينها فرنسا وألمانيا.

ونقلت صحيفة "فاينانشال تايمز" عن 3 دبلوماسيين أوروبيين أن هولندا والسويد والتشيك اقترحت هذا الأمر على دول الاتحاد الأوروبي لكنه قوبل بالرفض، ومن بين الدول الرافضة ألمانيا وفرنسا.

وأشارت الصحيفة إلى أن إعلان الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية سيكون "ردا قاسيا".

وأضافت أن المسؤولين الأوروبيين والبريطانيين يشعرون بالقلق من أن مثل هذه الخطوة ستهدد بإجراءات انتقامية من جانب إيران، بما في ذلك احتمال قطع طهران العلاقات الدبلوماسية مع الدول الأوروبية.

وتابعت الصحيفة نقلا عن مسؤولين ألمان: "لم تستوفى الشروط القانونية لإدراج الحرس الثوري على قائمة الاتحاد الأوروبي للإرهاب. وعلى وجه الخصوص... (لم يرتكب الحرس الثوري) أي هجوم إرهابي على أراضي الاتحاد الأوروبي".

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس إنه في إطار "الهجوم الدبلوماسي ضد إيران"، قام بدعوة 32 دولة لفرض عقوبات على البرنامج الصاروخي الإيراني والاعتراف بالحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية.

وجاءت هذه الخطوة ردا على الهجوم الإيراني الكبير الذي شنته على إسرائيل باستخدام مئات الطائرات بدون طيار والصواريخ ليل 13 أبريل الجاري.

المصدر: فاينانشال تايمز