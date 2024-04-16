وزيرة الخارجية النمساوية السابقة تدعو زيلينسكي لتعديل الدستور الأوكراني

دعت وزيرة الخارجية النمساوية السابقة كارين كنايسل الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لتعديل دستور بلاده لإنهاء النزاع مع روسيا.

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وقالت كنايسل خلال لقاء مع الصحفيين في مدينة يكاتيرينبورغ الروسية: "حتى لو بدأت مفاوضات ما فإن ذلك لن يحل المشكلة، لأن مجرد المفاوضات لن تؤدي إلى أي شيء. يجب أن تكون هناك أسس جديدة والعمل بجدية لتحقيق ذلك، وليس مجرد عقد لقاء وحديث. يجب عليه (الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي) تغيير الدستور أولا".

كما أضافت أن المؤتمر الدولي حول أوكرانيا الذي سيعقد في سويسرا لن يصبح مساحة لاتخاذ أي قرارات هامة.

وقالت: "لا أرى في هذا الاجتماع شيئا قد يساعد التسوية في أوكرانيا. التسوية في أوكرانيا والشرق الأوسط مثلا لا يمكن تحقيقها في مثل هذه القمم أو خلال المناقشة العلنية التي يتم تنظيمها لالتقاط الصور. يجب أن يكون هناك عمل شاق لا يراه أحد لاسيما أنه لم تتم دعوة روسيا إلى هذا المؤتمر... لا أرجح اتخاذ أي قرارات هامة ولا أرى أي أهمية لهذا الحدث".

وستستضيف سويسرا في 15-16 يونيو القادم مؤتمرا دوليا حول أوكرانيا ومن المتوقع أن تشارك فيه 120 دولة باستثناء روسيا.

وقال المتحدث باسم السفارة الروسية في برن فلاديمير خوخلوف أن سويسرا لم توجه الدعوة لروسيا لهذا المؤتمر.

المصدر: نوفوستي