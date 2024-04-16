أردوغان يبحث مع الحكومة التصعيد الأخير بين إسرائيل وإيران

أفادت قناة TRT Haber بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيبحث اليوم الثلاثاء مع مجلس وزرائه التصعيد الأخير بين إسرائيل وإيران.

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وأضافت القناة: "يعقد مجلس الوزراء اجتماعا في المجمع الرئاسي بجدول أعمال مكثف بعد انقطاع دام شهرا ونصف. وستكون التوترات الأخيرة بين إيران وإسرائيل الموضوع الأكثر سخونة في الاجتماع. وسيتم فيه تقييم الجهود الدبلوماسية التركية الهادفة إلى تخفيف حدة التوتر في الشرق الأوسط".

وتابعت أن اللقاء سيتناول أيضا موضوع إجراء عمليات مكافحة الإهارب بالقرب من الحدود التركية.

وقالت: "من المقرر توسيع عمليات مكافحة الإرهاب في الصيف القادم وخاصة في شمال العراق وبهذا الصدد سيتم تقديم تقييم مناسب".

وأعلن الحرس الثوري الإيراني مساء يوم السبت أنه نفذ عملية بالطائرات المسيرة والصواريخ ردا على قصف إسرائيل القنصلية الإيرانية في دمشق.

وقال رئيس الأركان العامة للقوات الإيرانية محمد باقري، إن طهران أكملت عمليتها ولا تخطط لمواصلتها، مؤكدا في الوقت ذاته أنه إذا اتخذت إسرائيل أي إجراءات فستكون العملية الإيرانية المقبلة أكبر بكثير.

من جهته أعلن الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس عن نية بلاده تشكيل تحالف إقليمي ضد التهديد الإيراني والرد على الهجوم الإيراني في الوقت المناسب وبالطريقة المناسبة.

المصدر: نوفوستي