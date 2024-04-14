أنقرة تحث طهران على تجنب التصعيد في الشرق الأوسط

أبلغ وزير الخارجية التركي هاكان فيدان نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان بأن بلاده لا تريد المزيد من التصعيد في الشرق الأوسط، داعيا لإنهاء الخطوات التي قد تؤدي إلى زيادة التوتر.

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وقال فيدان خلال محادثة هاتفية مع عبد اللهيان اليوم الأحد، أن تركيا لا تريد المزيد من التصعيد من المنطقة بعد الرد الإيراني على إسرائيل ليلة 13 أبريل الجاري وأنها تريد إنهاء الخطوات التي من شأنها زيادة التوتر.

من جانبه أكد عبد اللهيان أن العملية الانتقامية ضد إسرائيل قد انتهت وأن إيران لن تقوم بعملية جديدة إلا في حال تعرضت لهجوم جديد.

وشدد على أنه إذا تعرضت بلاده لهجوم مرة أخرى سيكون ردها أقوى هذه المرة.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني الليلة الماضية مهاجمة الأراضي الإسرائيلية ردا على هجوم إسرائيل على القنصلية الإيرانية في دمشق في الأول من أبريل الجاري.

المصدر: RT