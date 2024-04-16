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الرئيس الصيني يستقبل المستشار الألماني في بكين

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الرئيس الصيني يستقبل المستشار الألماني في بكين
AFP
الرئيس الصيني شي جين بينغ والمستشار الألماني أولاف شولتس
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أفاد تلفزيون الصين المركزي بأن الرئيس شي جين بينغ استقبل اليوم الثلاثاء في بكين المستشار الألماني أولاف شولتس الذي وصل بزيارة إلى الصين تستغرق 3 أيام.

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وزار شولتس مدينتي شنغهاي وتشونغتشينغ، وسيجري في بكين محادثات مع رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ لبحث العلاقات التجارية والنزاع في أوكرانيا والوضع في الشرق الأوسط.

من جهتها قالت الحكومة الألمانية إن زيارة شولتس إلى الصين ستتمحور حول التحديات الجيوسياسية واستراتيجيا التنمية، والعلاقات الاقتصادية.

ويقوم شولتس بزيارة إلى الصين في الفترة من 14 إلى 16 أبريل الجاري وجرت الزيارة السابقة لشولتس إلى الصين في نوفمبر 2022.

المصدر: نوفوستي

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