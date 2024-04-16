اتهامات إسرائيلية لنتنياهو بتلقي "هبة محظورة" من صديق أمريكي ملياردير

دعت "حركة الحكومة النوعية في إسرائيل" سلطات البلاد القانونية إلى التحقيق في إقامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في عطلة نهاية الأسبوع في منزل الملياردير الأمريكي سيمون فاليك بالقدس.

وقالت الحركة إن إقامة نتنياهو في منزل الملياردير الأمريكي قد تعد تلقيا لـ "هبة محظورة"، وتحدث تقرير لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن رسالة إلى النائب العام غالي باهاراف ميارا وشلوميت بارنيا فاراغو، ذكر فيها المستشار القانوني لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي هداي نيغيف أنه بالإضافة إلى القضية الأخلاقية المتمثلة في بقاء رئيس الوزراء في منزل أجنبي في إسرائيل، فإن تصرفات نتنياهو ربما انتهكت الحظر المفروض على موظفي الدولة في مسألة قبول الهدايا.

وقالت المجموعة الرقابية في بيان لها إن "خدمات الإقامة والسكن في فيلا واسعة، المقدمة دون مقابل، قد ترقى إلى حد الهبة المحظورة، وهي مخالفة للقواعد المتعلقة بالحصول على استفادات".

وأضافت أنه "ليس من المناسب لرئيس وزراء دولة إسرائيل أن يعيش في منزل خاص لمقيم أجنبي، خلال حرب شُرد فيها عشرات الآلاف من مواطنيه، فيما بقيت مساكنه الممولة من قبل الحكومة فارغة".

وكتب نيغيف أن إقامة نتنياهو "تثير تساؤلات جدية بشأن ضرورة الحفاظ على المساكن الثلاثة لرئيس الوزراء على النفقة العامة".

ووفقاً لتقارير إعلامية، أمضى نتنياهو عطلة نهاية الأسبوع في القصر الفاخر المسور في شارع كاسبي في القدس الذي يملكه الملياردير الأميركي سيمون فاليك، والذي يقال إنه يحتوي على ملجأ نووي.

وكانت قد شنت إيران مساء السبت، هجوما مباشرا واسع النطاق على إسرائيل، باستخدام عشرات الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية، ردا على استهداف إسرائيل القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، مطلع الشهر الجاري.

المصدر: RT