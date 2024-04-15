أوكرانيا تقر بخسائرها الفادحة في نظام توليد الطاقة

اعترف وزير الطاقة الأوكراني غيرمان غالوشنكو اليوم الاثنين على هامش اجتماع وزراء الطاقة بالاتحاد الأوروبي في بروكسل بالخسائر الفادحة في قدرات توليد الطاقة في بلاده.

وأضاف غالوشنكو في حديثه خلال الاجتماع: "وفقا لحساباتنا فقدنا ما يصل إلى حوالي سبعة غيغاوات في نظامنا، هذه كمية هائلة جدا من ضمن قدرة التوليد".

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وأشار إلى أنه منذ انطلاق العملية الروسية العسكرية الخاصة تم تدمير عدد من محولات الطاقة في أوكرانيا، مضيفا أن إنتاج الطاقة المحلي في خاركوف دمر بالكامل تقريبا.

وبحسب تقديرات الأمم المتحدة فإن القدرة على توليد الكهرباء في أوكرانيا في وقت سابق كانت نحو 37 غيغاوات، ولكن بحلول خريف عام 2023 انخفضت بمقدار 19 غيغاوات أي أكثر من نصف المستوى المسجل في فبراير 2022.

وفي يوم 22 مارس الماضي، أفادت السلطات الأوكرانية بتعرض مرافق لتوليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية في مختلف مناطق البلاد لقصف وصف بأنه الأشد في الفترة الأخيرة.

المصدر: نوفوستي