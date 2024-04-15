مقتل فلسطينيين اثنين برصاص مستوطنين جنوب نابلس

توفي شابان فلسطينيان مساء اليوم الإثنين، متأثرين بإصابتهما برصاص مستوطنين إسرائيليين في خربة الطويل شرق بلدة عقربا، جنوب نابلس.

وقال رئيس بلدية عقربا صلاح بني جابر إن المواطنين عبد الرحمن ماهر بني فضل (30 عاما) ومحمد ابراهيم بني جامع (21 عاما) قتلا برصاص المستوطنين، خلال الهجوم على خربة الطويل.

وكان عدد من المستوطنين، بحماية قوات الجيش الإسرائيلي، قد هاجموا المواطنين في وقت سابق من مساء اليوم في أثناء تواجدهم في أرضهم في خربة الطويل وأطلقوا الرصاص الحي صوبهم، ما أدى لإصابة مواطنين اثنين بالرصاص أعلن عن وفاتهما لاحقا، وثلاثة آخرين برضوض وكسور جراء الاعتداء عليهم بالضرب.

وقال شهود عيان إن القوات الإسرائيلية منعت مركبات الإسعاف من الوصول للمصابين، وتركتهما على الأرض ينزفان حتى توفيا، واحتجزت جثمانيهما.

المصدر: وفا