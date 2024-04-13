الضفة الغربية تشهد حملة مكثفة من هجمات المستوطنين

هاجم مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين السبت عددا من القرى الفلسطينية في الضفة الغربية واعتدوا على ممتلكات المواطنين ما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات في صفوف الفلسطينيين.

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وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن مجموعة من المستوطنين هاجموا مساء السبت منازل المواطنين في قرية دوما جنوب نابلس، بعد ساعات قليلة من هجوم مماثل على القرية.

وأفاد رئيس المجلس القروي في الساوية محمود حسن بأن عشرات المستوطنين من مستعمرة "عيلي جنوب نابلس، هاجموا منازل المواطنين في المنطقة الشرقية من القرية.

وأشار إلى أن المستوطنين أطلقوا الرصاص الحي صوب المنازل، وهاجموا المواطنين بالحجارة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات، كما سرقوا 7 رؤوس من الغنم من محيط منزل المواطن صهيب عيسى شاهين.

بدوره، أفاد الناشط في مواجهة الاستيطان فؤاد حسن، بأن مستوطنين مسلحين، هاجموا المواطنين في الجهة الجنوبية والشرقية من بلدة قصرة.

وأضاف أن المستوطنين أطلقوا النار صوب المنازل وأحرقوا محلا تجاريا وعدة منازل ومركبات، فهب أهالي البلدة للتصدي للهجوم، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، وسط إطلاق كثيف للرصاص.

وأفاد رئيس المجلس القروي لدوما سليمان دوابشة لـ "وفا"، بأن عشرات المستعمرين هاجموا منازل المواطنين بمنطقة "راس الأقرع" غرب القرية، وأطلقوا الرصاص ورشقوا الحجارة صوب المنازل، بالتزامن مع اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للقرية.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن القوات الإسرائيلية اعتدت على مركبة إسعاف تابعة لها، وحطمت زجاجها، وأعلنت الجمعية في وقت آخر إصابة مواطنة في الكتف، جراء اعتداء الجنود الإسرائيليين عليها بالضرب وعولجت ميدانيا.

وأشارت الجمعية إلى فرض القوات الإسرائيلية والمستوطنين حصارا على القرية من كافة مداخلها

كما هاجمت مجموعة من المستوطنين مساء السبت بلدة المزرعة الغربية شمال غرب رام الله بحماية من القوات الإسرائيلية، حيث تمت مهاجمة منطقة حراشة وحاول الفلسطينيون التصدي لهم، ما أدى لاندلاع مواجهات، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

واستكمالا لحملة الاعتداءات الإسرائيلية تجمع مستوطنون على الشارع الرئيس الموصل لمستوطنة "غوش عصيون" جنوب بيت لحم.

وأفاد رئيس المجلس القروي لخربة بيت اسكاريا محمد إبراهيم، بتجمع عشرات المستوطنين على الشارع الرئيس بمحاذاة الخربة، مشيرا إلى أن هناك تخوفا من تنفيذهم اعتداءات على المواطنين.

ووفقا "لوفا" تعرضت مركبات الفلسطينيين لهجمات من المستوطنين عند طريق المعرجات شمال غرب أريحا.

وقال المشرف العام على منظمة "البيدر" للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات، إن مجموعات من المستوطنين انتشرت عند طريق المعرجات، خاصة عند مفترق بلدة الطيبة، وهاجمت مركبات المواطنين، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات أو أضرار فيها، مضيفا أن المستوطنين اقتحموا تجمع عرب المليحات في نهاية الطريق، وأرهبوا الأطفال والنساء.

كما نصبت القوات الإسرائيلية حاجزا عسكريا عند مدخلها الجنوبي، وفتشت عددا من مركبات المواطنين قبل دخولها إلى المدينة.

المصدر: وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"