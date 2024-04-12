قتيل وعدة إصابات في هجوم المستوطنين وقوات الجيش الإسرائيلي على بلدة المغير برام الله (فيديوهات)

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الجمعة بإصابة 7 مواطنين بالرصاص الحي والشظايا، إثر هجوم للجيش الإسرائيلي والمستوطنين على بلدة المغير شمال شرق رام الله.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن "طواقمها تعاملت مع 7 إصابات بالرصاص الحي خلال تصدي المواطنين لهجوم واسع من قبل المستعمرين بحماية قوات الاحتلال". وبحسب ما أوردته مراسلتنا نقلا عن وزارة الصحة، جيء بقتيل واحد إلى مجمع فلسطين الطبي من البلدة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 3 جنود في صفوفه خلال "المواجهات" بين مستوطنين وفلسطينيين ببلدة المغير شرق رام الله وسط الضفة الغربية.

وكان عشرات المستوطنين قد هاجموا المواطنين الفلسطينيين ومنازلهم في بلدة المغير، وسط إطلاق للرصاص الحي وقنابل الغاز السام في الجهة الشمالية من البلدة المعروفة بـ "منطقة النقار".

ولفتت المصادر، الى أن المستوطنين داهموا عددا من المنازل في البلدة وأطلقوا النار تجاهها، ما أدى إلى تحطم عدد من نوافذها، وحاول المواطنون التصدي لهم إلا أن قوة كبيرة من الجيش حضرت إلى البلدة لتوفير الحماية للمستوطنين.

وحاصر المستوطنون المسلحون مواطنين فلسطينيين في منازلهم وأطلقوا الرصاص الحي صوبهم، فيما قالت المصادر في البلدة إنه تم إضرام النار في منازل وسيارات وممتلكات عائدة لمواطنين في البلدة.

وفي السياق ذاته، اقتحم الجيش الإسرائيلي قرى وبلدات الطيبة وترمسعيا ودير أبو فلاح وكفر مالك شمال وشرق رام الله ورنتيس غربها.

وقالت مصادر أمنية لوكالة "وفا"، إن "قوات الاحتلال اقتحمت القرى والبلدات المذكورة، وكثفت من تواجدها العسكري فيها، وأوقفت مركبات المواطنين، بالتزامن مع هجمات للمستعمرين على قرية المغير".

وأضافت أن "قوات الاحتلال نفذت أعمال بحث وتمشيط في شوارع هذه القرى والبلدات وأرهبت المارة، بادعاء البحث عن مستوطن مفقود".

المصدر: RT + وفا