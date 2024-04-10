ثلاثة منهم بالرصاص الحي.. إصابة 4 فلسطينيين في هجوم للمستوطنين على بلدة برقة قرب رام الله

قالت مراسلة RT مساء يوم الأربعاء إن 4 فلسطينيين أصيبوا في هجوم للمستوطنين على بلدة برقة شرقي رام الله في الضفة الغربية.

وأضافت المراسلة أن ثلاثة منهم أصيبوا بالرصاص الحي أما الإصابة الرابعة لفتى يبلغ من العمر 15عاما فبالرصاص المطاطي.

وذكرت أن طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني نقلت المصابين للمستشفى.

وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن أكثر من 30 مستوطنا هاجموا قرية برقة قرب رام الله وأطلقوا الرصاص تجاه المواطنين ومنازلهم مما أدى إلى الإصابات.

من جهة أخرى، ذكرت وكالة "وفا" أن مستعمرين استولوا على خيام بدو في تجمع عرب المليحات بمنطقة المعرجات شمال غرب أريحا ورعوا أغنامهم في التجمع.

وقال المشرف العام على منظمة "البيدر" للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات إن مستعمرين برفقة "الإدارة المدنية" داهموا تجمع عرب المليحات واستولوا على معدات لـ3 خيام تعود لموسى سليمان مليحات.

وأشار إلى أن أحد هؤلاء المستعمرين رعى أغنامه بين مساكن المواطنين في المنطقة تحت تهديد السلاح.

المصدر: RT