رئيس وزراء إيطاليا الأسبق: مصير الاتحاد الأوروبي إما التكامل أو التراجع

قال رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق إنريكو ليتا إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يتبع طريق المزيد من التكامل وإلا فلن يتمكن من منافسة الولايات المتحدة والصين.

جاء ذلك في مقابلة لإنريكو ليتا مع "فاينانشال تايمز"، حيث قدمت الصحيفة إحصائيات حول ديناميكيات التنمية، التي بموجبها انخفضت حصة الاتحاد الأوروبي من إجمالي الناتج المحلي في العالم بشكل ملحوظ خلال العقود الماضية، بعكس الولايات المتحدة والصين.

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وتابع ليتا إنه يتعين على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي توحيد أسواقهم المالية وأسواق الطاقة والاتصالات أو المخاطرة بفقدان "الأمن الاقتصادي".

وقال: "ينبغي للتكامل في هذه القطاعات أن يساعد في تحرير المزيد من الاستثمارات الخاصة لأولويات سياسية مثل التحول إلى الاقتصاد الأخضر، ومنح العضوية لأوكرانيا ومولدوفا وغرب البلقان، وزيادة الإنفاق الدفاعي".

وشدد ليتا على أن المشكلة هي أن أوروبا في العالم الجديد "صغيرة للغاية"، وتابع: "وإذا لم نتكامل، سنقع في حالة التراجع، والجمود في السوق الموحدة يعني التراجع".

وأشار إلى أنه إذا أعيد انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة، سوف يتعين على الاتحاد الأوروبي استخدام الفرص المتاحة في سوقه الداخلية بمزيد من الجرأة.

المصدر: نوفوستي