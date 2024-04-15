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ألمانيا تمنع وزيرا يونانيا أسبق من دخول أراضيها لحضور مؤتمر مؤيد لفلسطين

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ألمانيا تمنع وزيرا يونانيا أسبق من دخول أراضيها لحضور مؤتمر مؤيد لفلسطين
Globallookpress
وزير المال اليوناني الأسبق يانيس فاروفاكيس
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مُنع وزير المال اليوناني الأسبق يانيس فاروفاكيس من دخول ألمانيا لحضور مؤتمر مؤيد للفلسطينيين في برلين في ظل تخوف السلطات من إدلاء بعض الحاضرين بـ"تصريحات معادية للسامية".

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وإلى جانب فاروفاكيس، مُنعت شخصيات عدة من دخول ألمانيا "منعا لأي دعاية معادية للسامية ومعادية لإسرائيل خلال الحدث"، وفق ما أفادت السلطات الأمنية الألمانية.

وجاء في منشور لفاروفاكيس، وهو أحد مؤسسي حزب "ديم 25" (حركة يسارية في عموم أوروبا)، على منصة إكس السبت، أن وزارة الداخلية الألمانية فرضت عليه "حظر أنشطة"، ما يعني "منعه من ممارسة أي أنشطة سياسية".

وينطبق الحظر أيضا على المشاركة في أحداث عبر الإنترنت بما في ذلك على سبيل المثال عبر شبكة "زوم"، وفق فاروفاكيس.

وكانت الشرطة الألمانية قد علّقت فعاليات المؤتمر ثم حظرته الجمعة بعد مرور أقل من ساعة على انطلاقه.

وأثار اندلاع الحرب في غزة غضبا في ألمانيا حيث أعطى دعم برلين القوي لإسرائيل زخما لاحتجاجات ضد تهميش الأصوات المؤيدة للفلسطينيين.

المصدر: "أ ف ب"

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