جراح فلسطيني بارز يمنع من دخول ألمانيا لحضور مؤتمر تضامن مع الفلسطينيين

صرح الجراح البريطاني الفلسطيني غسان أبو ستة الذي تطوع بمستشفيات غزة خلال الأسابيع الأولى من الحرب في القطاع أنه منع من دخول ألمانيا يوم الجمعة للمشاركة بمؤتمر تضامن مع الفلسطينيين.

وكتب أبو ستة في حسابه على منصة "إكس": "تمت دعوتي لإلقاء كلمة أمام مؤتمر في برلين حول عملي في مستشفيات غزة خلال الصراع الحالي.. وقد منعتني الحكومة الألمانية بالقوة من دخول البلاد.. إن إسكات شاهد على جريمة الإبادة الجماعية أمام محكمة العدل الدولية يزيد تأكيد تواطؤ ألمانيا في المجزرة المستمرة".

Invited to address a conference in Berlin about my work in Gaza hospitals during the present conflict.

The German government has forcibly prevented me from entering the country

Silencing a witness to genocide before the ICJ adds to Germany's complicity in the ongoing massacre. — Ghassan Abu Sitta (@GhassanAbuSitt1) April 12, 2024

وذكر أبو ستة في تصريح لوكالة "أسوشيتد برس" أن شرطة المطار قالت إنها منعته من الدخول من أجل "سلامة الحضور في المؤتمر، ومن أجل النظام العام".

وأشار إلى أن حظر دخوله سيستمر حتى الأحد، ليغطي فترة انعقاد مؤتمر برلين الذي كان سيحضره، والذي أطلق عليه اسم "مؤتمر فلسطين".

وكان المؤتمر سيناقش مجموعة من القضايا، منها شحنات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل، والتضامن مع "النضال الفلسطيني"، قبل أن يتم إيقافه من قبل الشرطة.

ووصل الطبيب غسان أبو ستة إلى مطار برلين صباح الجمعة، وتم إيقافه في مكتب الجوازات حيث احتجز لعدة ساعات ثم طلب منه العودة إلى بريطانيا.

واقتحمت الشرطة الألمانية يوم الجمعة مكان انعقاد "مؤتمر فلسطين" الذي نظمته في برلين جماعات مؤيدة لحقوق الفلسطينيين وأوقفت بثه المباشر ثم قطعت الكهرباء عن المكان.

وقد أقامت الشرطة حواجز حول مكان انعقاد المؤتمر في حي تمبلهوف في العاصمة الألمانية برلين، ومنعت الناس من الدخول، وبالرغم من ذلك، بدأ المنظمون بث فعالياته على منصة "فيميو"، لكن الشرطة الألمانية اقتحمت المكان وأجبرتهم على وقف البث.

يذكر أن المؤتمر تم تنظيمه من قبل مجموعة من نشطاء المجتمع المدني، بما في ذلك منظمات فلسطينية ويهودية، تحت شعار، "نحن نتهم وسنحاكمكم"، بهدف "تسليط الضوء على دور ألمانيا في الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة".

المصدر: أ ب +RT