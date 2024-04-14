حسين أمير عبد اللهيان يكشف نوعية الأهداف التي حددتها إيران في هجومها على إسرائيل

أكد وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان أن بلاده لم تحدد أي أهداف مدنية في هجومها على إسرائيل، موضحا أن القوات المسلحة لم تستهدف أي مواقع اقتصادية أو سكانية.

إقرأ المزيد

وقال حسين أمير عبد اللهيان معلقا على الهجوم الإيراني على إسرائيل: "إن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبعد حسابات دقيقة، استخدمت طائرات بدون طيار وصواريخ موجهة ودقيقة لضرب قاعدة عسكرية إسرائيلية تُستخدم لإيداع طائرات "إف 35" التي تم استخدامها في الهجوم على مبنى سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دمشق".

وأردف أمير عبد اللهيان: "في نقطة أخرى، تم تنفيذ عمليات استهدفت مركزا استخباراتيًا للكيان الصهيوني استخدم لتوجيه جميع العمليات خلال الأشهر الستة الماضية، بما في ذلك العدوان الإرهابي الأخير على سفارة إيران في دمشق، حيث كانت تتم عمليات جمع المعلومات وتوجيهها".

وتابع وزير الخارجية الإيراني: "كون عملياتنا العسكرية محصورة في الدفاع المشروع ومعاقبة الكيان الصهيوني، يعني أنه لم يتم تحديد أي أهداف مدنية في ردنا.. القوات المسلحة الإيرانية لم تستهدف أي أماكن اقتصادية أو مأهولة بالسكان، حتى في الهجوم على القاعدة العسكرية التي كانت مركز عمليات الكيان الصهيوني ضد سفارة إيران، حيث تم اتباع أقصى درجات الدقة لتوجيه الضربة والرد على الكيان الصهيوني".

واستطرد: "نحن لا نسعى إلى استهداف الأفراد أو القواعد الأمريكية في المنطقة، ولم نرحب بتصعيد التوتر، لكننا حذرنا من أنه إذا تم استخدام أراضي الدول التي تتواجد فيها القوات الأمريكية للدفاع عن تل أبيب، فسيتم استهداف القاعدة الأمريكية الموجودة في تلك الدولة".

وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن، ليل السبت-الأحد، مهاجمة الأراضي الإسرائيلية ردا على هجوم إسرائيل على القنصلية الإيرانية في دمشق مؤخرا، فيما أكد رئيس الأركان الإيراني محمد باقري لاحقا أن الهجوم الإيراني على إسرائيل الليلة الماضية، أدى إلى تدمير موقعين عسكريين مهمين، وحذر تل أبيب من الرد على الهجوم.

المصدر: "مهر" + RT