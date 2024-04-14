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"مجلس الحرب" الإسرائيلي يجتمع بحضور قادة الجيش والأجهزة الأمنية لتقييم الموقف عقب الهجوم الإيراني

فرنسا توصي مواطنيها بمغادرة إيران

أخبار العالم

فرنسا توصي مواطنيها بمغادرة إيران
طهران
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أوصت وزارة الخارجية الفرنسية الفرنسيين في إيران بتوخي الحذر والمغادرة فور عودة الرحلات الجوية، في ظل تصعيد محتمل بين إيران وإسرائيل.

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وجاء على موقع الوزارة أنه بسبب "ارتفاع حدة التصعيد" توصي السفارة الفرنسية في طهران "المقيمين الفرنسيين في إيران القادرين على ذلك بمغادرة البلاد موقتا. يرجى توخي أقصى درجات الحذر في التنقل وتجنب التجمعات".

ووجهت إيران ليلة الأحد ضربة جوية لإسرائيل بعد أيام من قصف إسرائيل قنصلية طهران في دمشق.

وأعلن الجيش الإسرائيلي "إحباط" الهجوم واعتراض "99 بالمئة" من الطائرات المسيرة والصواريخ التي تم إطلاقها.

المصدر: أ ف ب

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