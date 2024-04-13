مسؤولون أمريكيون: نتوقع إطلاق ما بين 400 و500 مسيرة وصاروخ نحو إسرائيل

نقلت شبكة ABC News الأمريكية عن مسؤولين حكوميين قولهم إنهم يتوقعون إطلاق ما بين 400 و500 مسيرة وصاروخ نحو إسرائيل، ضمن الهجوم الإيراني الجاري حاليا.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني مساء اليوم السبت، أنه "نفذ عملية بطائرات مسيرة وصواريخ ردا على جريمة إسرائيل بقصف القنصلية الإيرانية في سوريا".

وقال الحرس الثوري في بيان: "ردا على جرائم النظام الصهيوني الشرير العديدة، بما في ذلك الهجوم على القسم القنصلي لسفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دمشق واستشهاد القادة العسكريين والمستشارين الإيرانيين، نفذ رجال القوة الجو-فضائية البواسل بمساندة قوى أخرى، وفي إطار معاقبة النظام الصهيوني المجرم خلال عملية "وعده صادق" بالرمز المقدس "يا رسول الله" عملية عسكرية واسعة ضد أهداف داخل الأراضي المحتلة بعشرات الصواريخ والطائرات المسيرة".

هذا نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن ثلاثة من كبار مسؤولي الدفاع الإسرائيليين قولهم إن إسرائيل أخلت بعض القواعد العسكرية وجهزت دفاعات جوية لاعتراض المسيرات الإيرانية.

كما أعلن مجلس الأمن القومي الأمريكي أنه يتم إطلاع الرئيس جو بايدن بانتظام على الوضع في الشرق الأوسط بعد إطلاق إيران هجوما جويا بالمسيرات نحو إسرائيل.

المصدر: RT