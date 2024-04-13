نيويورك تايمز: إسرائيل أخلت بعض القواعد العسكرية وجهزت دفاعات جوية لاعتراض المسيرات الإيرانية

نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن ثلاثة من كبار مسؤولي الدفاع الإسرائيليين قولهم إن إسرائيل أخلت بعض القواعد العسكرية وجهزت دفاعات جوية لاعتراض المسيرات الإيرانية.

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وقال مسؤولون أمريكيون حاليون وسابقون للصحيفة إنه من المحتمل أن تحاول إيران مزامنة هجوم المسيرات مع هجوم بصواريخ أسرع حركة، سيتم إطلاقها لاحقًا.

وقال مسؤول سابق إن الطائرات بدون طيار البطيئة الحركة يمكن استخدامها لتشتيت انتباه الدفاعات الإسرائيلية.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني مساء اليوم السبت، أنه "نفذ عملية بطائرات مسيرة وصواريخ ردا على جريمة إسرائيل بقصف القنصلية الإيرانية في سوريا".

وقال الحرس الثوري في بيان: "ردا على جريمة النظام الصهيوني في مهاجمة القادة في دمشق، نفذت القوة الجو-فضائية عملية ضد أهدافا معينة في أراضي النظام الصهيوني بعشرات الطائرات المسيرة والصواريخ".

المصدر: RT