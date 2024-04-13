الجيش الإسرائيلي يعلن الاستعداد الكامل للرد على اي هجوم يستهدف إسرائيل

أجرت وزارة الدفاع الإسرائيلية اليوم السبت عدة جلسات لتقييم الوضع والمصادقة على الخطط للاستعداد للهجوم الإيراني المرتقب على إسرائيل.

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وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري: "خلال نهاية الأسبوع أجرينا في جيش الدفاع جلسات لتقييم الوضع والمصادقة على الخطط للاستعداد للهجوم انطلاقا من إيران، وقواتنا على أهبة الاستعداد للدفاع والهجوم والانتشار والانتشار الواسع".

وأضاف أن إسرائيل تعاملت مع مختلف التهديدات التي تم اطلاقها من قبل إيران وحلفائها في المنطقة مثل الصواريخ والطائرات المسيرة التي تصدت لها الأنظمة الدفاعية والهجومية الإسرائيلية.

وأشار إلى أن وازرة الدفاع عملت على تطوير أنظمتها الهجومية والدفاعية، مؤكدا أن الجيش الإسرائيلي على أهبة الاستعداد في جميع تشكيلاته دفاعيا وهجوميا.

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وشدد هاغاري على أن الأنظمة الدفاعية والهجومية التابعة لسلاح الجو تبقى في حالة تأهب وأن عشرات الطائرات تحلق في السماء جاهزة ومستعدة، مضيفا : "نجري تقييمًا للوضع مع حلفائنا الاستراتيجيين وفي مقدمتهم الولايات المتحدة ونجري معها تنسيقا وثيقا".

وأعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي مساء السبت في تعليمات جديدة موجهة للجبهة الداخلية، إلغاء جميع الأنشطة التدريسية في إسرائيل منذ الليلة وحتى إشعار آخر، في ظل ترجيح عدد من المصادر احتمال تنفيذ طهران وعدها بالانتقام يوم الجمعة أو السبت، بعشرات المسيرات والصواريخ ضد أهداف إسرائيلية، رغم كثافة الضغط الدبلوماسي الدولي لتجنب "حرب شاملة ومفتوحة".

مع ذلك، حاولت إيران التقليل من التقديرات الاستخبارية الغربية بشأن موعد الهجوم وحجمه وطريقته، وخلال الساعات الماضية، تصاعد القلق من اشتعال أزمة إقليمية بعد أن ترد إيران على استهداف قنصليتها في سوريا، بعد أسبوعين من الاستنزاف الذي بدا أنه "حرب نفسية" تمارسها طهران حيال إسرائيل وحلفائها.

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وعلى خلفية التصعيد المحتمل، تؤكد الولايات المتحدة لإسرائيل بكل الطرق الممكنة أنها ستدعم حلفاءها في مواجهة أي تهديدات صادرة عن إيران وأتباعها.

كما أعلنت الخدمة الصحافية للبيت الأبيض مساء اليوم السبت، أن الرئيس جو بايدن اختصر عطلته الأسبوعية وعاد إلى واشنطن للتشاور مع فريق الأمن القومي بشأن مخاوف من ضربة إيرانية لإسرائيل.

المصدر: RT