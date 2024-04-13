مصادر عبرية: مقاتلات تعترض مسيرات إيرانية متجهة إلى إسرائيل في سوريا والأردن

أعلنت القناة 12 الإسرائيلية عن اعتراض مقاتلات عددا من المسيرات التي أطلقتها إيران باتجاه إسرائيل الليلة عبر أجواء سوريا والأردن.

وفي وقت سابق قالت مصادر إيرانية إن أكثر من 100 طائرة مسيرة وصلت إلى سماء الأردن باتجاه إسرائيل.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني مساء يوم السبت، أنه "نفذ عملية بطائرات مسيرة وصواريخ ردا على جريمة إسرائيل بقصف القنصلية الإيرانية في سوريا".

وفي وقت لاحق قالت وسائل إعلام عبرية إن مقاتلات تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي اعترضت عددا من المسيرات التي أطلقتها إيران باتجاه إسرائيل الليلة عبر أجواء سوريا والأردن.

المصدر: RT + وكالات