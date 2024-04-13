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الجيش الإسرائيلي يعلن بدء الهجوم الإيراني على إسرائيل

غالانت: نراقب الأوضاع عن كثب استعدادا لهجوم إيراني محتمل

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غالانت: نراقب الأوضاع عن كثب استعدادا لهجوم إيراني محتمل
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وزير الدفاعالإسرائيلي يواف غالانت
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أفاد وزير الدفاع الاسرائيلي يواف غالانت اليوم السبت بأن وزارة الدفاع تراقب الأوضاع في المنطقة عن كثب استعدادا لهجوم إيراني مرتقب ضد إسرائيل.

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وقال غالانت: "نحن نراقب عن كثب الهجوم المخطط له من قبل إيران ووكلائها ضد إسرائيل، لقد عززنا في الأيام الأخيرة مجموعتنا الدفاعية والهجومية ونحن مصممون على اتخاذ أي إجراءات مطلوبة للدفاع عن مواطنينا".

وأضاف: "أضفنا قدرات جديدة - على الأرض، في الجو، في البحر، في استخباراتنا، داخل دولة إسرائيل وبالتعاون مع شركائنا، بقيادة الولايات المتحدة".

وتابع: "إيران دولة إرهابية والعالم يشهد ذلك الآن أكثر من أي وقت مضى نحن عازمون على الدفاع عن مواطنينا ضد هذا الإرهاب، وسنعرف كيف نرد عليه".

وقال: "أطلب من مواطني إسرائيل اتباع التعليمات التي نشرها الجيش الإسرائيلي وقيادة الجبهة الداخلية".

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ويتأهب العالم لاحتمالات انزلاق منطقة الشرق الأوسط إلى معركة موازية لحرب غزة، على خلفية التوتر بين إيران وإسرائيل، ورجحت مصادر أن تنفذ طهران وعدها بالانتقام يوم الجمعة أو السبت، بعشرات المسيرات والصواريخ ضد أهداف إسرائيلية، رغم كثافة الضغط الدبلوماسي الدولي لتجنب "حرب شاملة ومفتوحة".

وعلى خلفية التصعيد المحتمل، تؤكد الولايات المتحدة لإسرائيل بكل الطرق الممكنة أنها ستدعم حلفاءها في مواجهة أي تهديدات صادرة عن إيران وأتباعها.

كما أعلنت الخدمة الصحافية للبيت الأبيض مساء اليوم السبت، أن الرئيس جو بايدن اختصر عطلته الأسبوعية وعاد إلى واشنطن للتشاور مع فريق الأمن القومي بشأن مخاوف من ضربة إيرانية لإسرائيل.

المصدر: RT

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