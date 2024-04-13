أوستن يؤكد دعم واشنطن الكامل لإسرائيل ضد أي هجمات من قبل إيران ووكلائها

أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في اتصال مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت بشأن التهديدات الإقليمية، دعم الولايات المتحدة الثابت لإسرائيل ضد أي هجمات من إيران أو وكلائها.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" في بيان إن "وزير الدفاع لويد أوستن ناقش هاتفيا مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت اليوم التهديدات الإقليمية العاجلة وأكد دعم الولايات المتحدة الثابت لإسرائيل".

وأوضح أوستن أن "إسرائيل يمكن أن تعتمد على الدعم الأمريكي الكامل للدفاع عنها ضد أي هجمات تنفذها إيران ووكلاؤها الإقليميون".

وأعلن المتحدث باسم البيت الأبيض، جون كيربي، أمس الجمعة، بأن الولايات المتحدة الأمريكية تراقب عن كثب الرد العسكري الإيراني المحتمل على الهجوم الإسرائيلي وتعتبر التهديد بشن ضربة انتقامية "حقيقيا".

وتأتي هذه الحادثة وسط تصاعد التوتر في المنطقة، إذ أرسلت الولايات المتحدة تعزيزات عسكرية تحسبا لهجوم إيراني محتمل ردا على ضربة استهدفت القنصلية الإيرانية في دمشق في الأول من أبريل، وأدت إلى مقتل 7 من عناصر الحرس الثوري بينهم ضابطان رفيعا المستوى.

ويتأهب العالم لاحتمالات انزلاق منطقة الشرق الأوسط إلى معركة موازية لحرب غزة، على خلفية التوتر بين إيران وإسرائيل، ورجحت مصادر أن تنفذ طهران وعدها بالانتقام يوم الجمعة أو السبت، بعشرات المسيرات والصواريخ ضد أهداف إسرائيلية، رغم كثافة الضغط الدبلوماسي الدولي لتجنب "حرب شاملة ومفتوحة".

مع ذلك، حاولت إيران التقليل من أهمية التقديرات الاستخبارية الغربية بشأن موعد الهجوم وحجمه وطريقته، وخلال الساعات الماضية، تصاعد القلق من اشتعال أزمة إقليمية حين ترد إيران على استهداف قنصليتها في سوريا، بعد أسبوعين من الاستنزاف الذي بدا أنه "حرب نفسية" تمارسها طهران حيال إسرائيل وحلفائها.

وعلى خلفية التصعيد المحتمل، تؤكد الولايات المتحدة لإسرائيل بكل الطرق الممكنة أنها ستدعم حلفاءها في مواجهة أي تهديدات صادرة عن إيران وأتباعها.

كما أعلنت الخدمة الصحافية للبيت الأبيض مساء اليوم السبت، أن الرئيس جو بايدن اختصر عطلته الأسبوعية وعاد إلى واشنطن للتشاور مع فريق الأمن القومي بشأن مخاوف من ضربة إيرانية لإسرائيل.

المصدر: RT