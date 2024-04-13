"حماس" تسلم ردها على مقترح الهدنة إلى الوسطاء

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم السبت تسليم ردها على المقترح الذي تم عرضه يوم الإثنين الماضي ألى الوسطاء المصريين والقطريين، مؤكدة تمسكها بمطالبها ومطالب الشعب.

وقالت الحركة في بيان عبر قناتها في "تلغرام": "سلمت حركة حماس قبل قليل للإخوة الوسطاء في مصر وقطر، ردها على المقترح الذي تسلمته يوم الإثنين الماضي. ونؤكد في حركة حماس مجددا على تمسكنا بمطالبنا ومطالب شعبنا الوطنية".

وأشارت إلى أن المطالب هي: "وقف دائم لإطلاق النار، وانسحاب جيش الاحتلال من كامل قطاع غزة، وعودة النازحين إلى مناطقهم وأماكن سكناهم، وتكثيف دخول الإغاثة والمساعدات والبدء بالإعمار".

وشددت "حماس" على أننا "نؤكد استعدادنا لإبرام صفقة تبادل جادة وحقيقية للأسرى بين الطرفين".

وكان مصدر في "حماس" قد ذكر في تصريح لوكالة "فرانس برس" بأن الحركة تدرس اقتراح هدنة على ثلاث مراحل تستمر ستة أسابيع، وتشمل مرحلتها الأولى الإفراج عن النساء والأطفال الاسرائيليين المحتجزين لديها مقابل إطلاق سراح ما يصل إلى 900 معتقل فلسطيني.

وأوضح المصدر القريب من المفاوضات والذي لم يكشف هويته، أن المرحلة الأولى من الاقتراح تتضمن أيضا عودة النازحين المدنيين الفلسطينيين إلى شمال قطاع غزة مع السماح بدخول ما بين 400 و500 شاحنة مساعدات يوميا.

وفي وقت سابق، نفى مسؤول في حركة حماس إحراز أي تقدم في المفاوضات الجارية في مصر بشأن التهدئة في قطاع غزة، مؤكدا أنه "لا يوجد أي تغيير في موقف تل أبيب"، علما أن مصدرا مصريا رفيع المستوى صرح بأن جولة المفاوضات بشأن الهدنة في غزة بالقاهرة تشهد تقدما كبيرا في تقريب وجهات النظر.

جدير بالذكر أن المفاوضات حول غزة استؤنفت يوم الأحد الماضي بالعاصمة المصرية القاهرة، بحضور وفود من إسرائيل وقطر والولايات المتحدة.

المصدر: RT