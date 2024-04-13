الأسطول البريطاني يصادر 3.7 طن من المخدرات في المحيط الهندي

أفادت قناة "سكاي نيوز" بأن الأسطول البريطاني صادر 3.7 طن من المخدرات بقيمة أكثر من 41 مليون دولار في سفينتين بالمحيط الهندي.

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وكتبت القناة على موقعها: "صادرت البحرية الملكية البريطانية 3.7 طن من المخدرات من تجار للممنوعات في الشرق الأوسط بقيمة تقدر بـ33 مليون جنيه إسترليني (أكثر من 41 مليون دولار)".

وأضافت أنه شاركت في عملية مصادرة المخدرات سفينة HMS Lancaster في أول مناوبة لها بالمحيط الهندي.

المصدر: نوفوستي