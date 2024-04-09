الشرطة الإيطالية تفكك شبكة لتهريب المخدرات تعمل في أوروبا

أعلنت الشرطة الإيطالية عن تفكيك شبكة لتهريب المخدرات تضم مشتبها بهم في ألبانيا وألمانيا.

واعتقل عناصر الشرطة 9 أشخاص في إيطاليا، وثلاثة في ألبانيا وواحد في ألمانيا، كما صادروا أكثر من 40 كيلوغراما من الكوكايين.

وحسب تقرير الشرطة، فإن الجماعة الإجرامية التي مارست أنشطتها بين مقاطعتي بولونيا ومودينا، كانت لها علاقات وثيقة مع ألبانيا وألمانيا، كما كان يشتبه في أن أعضاءها لهم اتصالات في أمريكا الجنوبية، والإكوادور على وجه الخصوص.

وقالت الشرطة إن الجماعة لم تستخدم قناة استيراد مباشرة من الخارج، لكنها تصرفت من خلال "وسيط" من ألبانيا تمكن بالتعاون مع ألبانيين آخرين من توريد كميات كبيرة من الكوكايين إلى شبكة من المشترين الدوليين.

ونفذت واردات المخدرات من ألمانيا باستخدام سيارات مجهزة بمقصورات مزدوجة القاع.

المصدر: AP