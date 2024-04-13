"نيويورك بوست": مراكز احتجاز المهاجرين بالقرب من الحدود مع المكسيك ممتلئة بنسبة 245%

أفادت صحيفة "نيويورك بوست" بأن عدد المهاجرين غير الشرعيين في مراكز الاحتجاز التابعة لحرس الحدود الأمريكي في سان دييغو، أكثر بـ2.5 مرة من قدرات المراكز الاستيعابية.

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وكتبت الصحيفة: "يوجد هناك في مراكز الاحتجاز التابعة لحرس الحدود الأمريكي في منطقة سان دييغو على الحدود الجنوبية أكثر من ضعف عدد المهاجرين الذي يمكنها التعامل معه، والمهاجرون هنا يشكرون الرئيس بايدن على السماح لهم بالدخول".

وأضافت أنه حتى أمس الجمعة كان هناك 1812 مهاجرا غير شرعي محتجزين في هذا المركز المصمم لاستيعاب 750 شخصا فقط.

وأشارت إلى إنه "اعتمادا على تدفق المهاجرين الحقيقة أنه احتجازها لمدة أكثر من 72 ساعة ممنوع، فتم إطلاق سراح أكثر من 125 ألف مهاجر في شوارع سان دييغو منذ سبتمبر 2023".

وشهدت الولايات المتحدة مستويات قياسية من الهجرة غير الشرعية في الأشهر الأخيرة، حيث سجل حرس الحدود الأمريكية 302 ألف عبور حدودي غير قانوني في ديسمبر الماضي، وهو أكبر مؤشر في شهر واحد.

المصدر: نوفوستي